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Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом Вице-президент США Камала Харрис, являющаяся кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии, заявила о готовности к теледебатам со своим оппонентом - республиканцем Дональдом Трампом. Ее слова приводят журналисты.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 03:07
Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис, являющаяся кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии, заявила о готовности к теледебатам со своим оппонентом - республиканцем Дональдом Трампом. Ее слова приводят журналисты.

Как Report, Харрис, отвечая 8 сентября на соответствующий вопрос одного из журналистов пресс-пула Белого дома, заявила, что "готова" к дебатам с Трампом, подняв при этом вверх большой палец.

Ранее газета The New York Times привела результаты опроса общественного мнения, проведенного ей совместно с исследовательским институтом Siena College в преддверии дебатов 10 сентября.

Из них следует, что Харрис и Трамп пользуются почти одинаковым уровнем поддержки избирателей - Трампа поддерживают 48% респондентов, в поддержку Харрис высказались 47% опрошенных.

Отметим, что дебаты двух кандидатов в президенты проведет 10 сентября телекомпания ABC в Филадельфии (штат Пенсильвания), окончательные правила их проведения были утверждены 5 сентября. В частности, Трамп и Харрис будут обязаны ожидать завершения выступления оппонента с отключенным микрофоном, а время ответа будет ограничено двумя минутами. Вопросы смогут задавать только модераторы встречи, пользоваться заранее подготовленными конспектами запрещено.

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Версия на азербайджанском языке Harris rəqibi Trampla teledebatlara hazır olduğunu açıqlayıb

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