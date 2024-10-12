Харрис опубликовала медицинское заключение о состоянии своего здоровья

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, сегодня опубликовала письмо своего врача, в котором говорится, что она находится в хорошем состоянии здоровья и пригодна для высокой должности.

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, сегодня опубликовала письмо своего врача, в котором говорится, что она находится в хорошем состоянии здоровья и пригодна для высокой должности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В служебной записке, распространенной Белым домом, врач вице-президента Джошуа Симмонс сообщил, что последний медицинский осмотр Харрис в апреле был "ничем не примечательным", что она, несмотря на плотный график, ведет активный образ жизни и придерживается "очень здорового питания", страдает сезонной аллергией и спорадической крапивницей, не курит и употребляет алкоголь только в умеренных количествах.

"Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - написал врач.

Агентство отмечает, что 59-летняя Харрис обнародовала медицинскую справку о состоянии своего здоровья в попытке привлечь внимание к физическому здоровью и психической устойчивости кандидата в президенты США от республиканцев 78-летнего Дональда Трампа.