О нас

Харрис опубликовала медицинское заключение о состоянии своего здоровья

Харрис опубликовала медицинское заключение о состоянии своего здоровья Вице-президент США Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, сегодня опубликовала письмо своего врача, в котором говорится, что она находится в хорошем состоянии здоровья и пригодна для высокой должности.
Другие страны
12 октября 2024 г. 17:47
Харрис опубликовала медицинское заключение о состоянии своего здоровья

Вице-президент США Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, сегодня опубликовала письмо своего врача, в котором говорится, что она находится в хорошем состоянии здоровья и пригодна для высокой должности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В служебной записке, распространенной Белым домом, врач вице-президента Джошуа Симмонс сообщил, что последний медицинский осмотр Харрис в апреле был "ничем не примечательным", что она, несмотря на плотный график, ведет активный образ жизни и придерживается "очень здорового питания", страдает сезонной аллергией и спорадической крапивницей, не курит и употребляет алкоголь только в умеренных количествах.

"Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения обязанностей президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - написал врач.

Агентство отмечает, что 59-летняя Харрис обнародовала медицинскую справку о состоянии своего здоровья в попытке привлечь внимание к физическому здоровью и психической устойчивости кандидата в президенты США от республиканцев 78-летнего Дональда Трампа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi