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Харрис окончательно опережает Трампа по итогам опросов

Харрис окончательно опережает Трампа по итогам опросов Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, накануне съезда Демократической партии опережает своего соперника от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американских граждан на 5 процентных пунктов (п.п.
Другие страны
18 августа 2024 г. 21:07
Харрис окончательно опережает Трампа по итогам опросов

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, накануне съезда Демократической партии опережает своего соперника от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американских граждан на 5 процентных пунктов (п.п.) при погрешности в 2 п.п.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC, газетой The Washington Post и cоциологической службой Ipsos.

По данным исследования, 50% совершеннолетних граждан США поддерживают Харрис в качестве кандидата в президенты, за Трампа выступают 45%. Результаты опроса среди уже зарегистрированных американских избирателей, которые планируют участвовать в ноябрьском голосовании, показали схожий результат - Харрис опередила Трампа на 4 п.п. (49% к 45%).

Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. В нем приняли участие более 2,3 тыс. человек по всей стране.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Harris Trampı sorğularda 5 faiz qabaqlayır

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