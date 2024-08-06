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Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США

Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии страны.
Другие страны
6 августа 2024 г. 16:54
Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США

Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии страны.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, ее поддержали большинство партийных делегатов на виртуальной так называемой "перекличке". Харрис получила 99% голосов делегатов-участников во время проведения необычного виртуального поименного голосования.

В июле президент США Джо Байден, вышедший из предвыборной гонки, заявил о поддержке Харрис в качестве кандидата на выборах главы государства.

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