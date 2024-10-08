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Харрис назвала Иран основным противником США

Харрис назвала Иран основным противником США Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис считает Тегеран основным противником Вашингтона и стремится не допустить получение Ираном ядерного оружия.
Другие страны
8 октября 2024 г. 06:06
Харрис назвала Иран основным противником США

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис считает Тегеран основным противником Вашингтона и стремится не допустить получение Ираном ядерного оружия.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью телеканалу CBS.

На вопрос о том, какую страну она считает основным противником США, Харрис ответила: "Я думаю, очевидно, на ум приходит одна. Это Иран. На руках Ирана кровь американцев".

По словам Харрис, США "нужно обеспечить, чтобы Иран никогда не получил возможность стать ядерной державой". "Это один из ключевых приоритетов для меня", - подчеркнула вице-президент США.

На вопрос о том, предприняла бы она военные действия в случае создания Ираном ядерного оружия или нет, Харрис ответила: "Я не буду сейчас говорить о гипотетических вопросах".

Она также отметила, что в случае победы на выборах не стала бы обсуждать урегулирование конфликта в Украине на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным без участия представителей Киева.

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Версия на азербайджанском языке Harris: İran ABŞ-ın əsas düşmənidir

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