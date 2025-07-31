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Харрис могут вызвать в Конгресс для дачи показаний о состоянии Байдена

Харрис могут вызвать в Конгресс для дачи показаний о состоянии Байдена Бывшая вице-президент США Камала Харрис с высокой долей вероятности будет вызвана в комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США для дачи показаний об ухудшении состояния экс-главы государства Джо Байдена.
Другие страны
31 июля 2025 г. 05:35
Харрис могут вызвать в Конгресс для дачи показаний о состоянии Байдена

Бывшая вице-президент США Камала Харрис с высокой долей вероятности будет вызвана в комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США для дачи показаний об ухудшении состояния экс-главы государства Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщил председатель упомянутого комитета Джеймс Комер (республиканец, от штата Кентукки).

"Чем еще хорош отказ Камалы Харрис от участия в выборах по пост губернатора [штата Калифорнии], так это тем, что у нее будет больше времени, чтобы прийти и дать показания комитету по надзору Палаты представителей о снижении когнитивных способностей Байдена. Вероятность того, что Камала Харрис получит повестку, очень высока", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Харрис ранее объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора штата Калифорния в следующем году. До того, как Харрис стала вице-президентом США в 2021 году, она четыре года была сенатором Конгресса от Калифорнии, а с 2011 по 2017 год занимала должность генерального прокурора штата.

5 июня президент США Дональд Трамп распорядился начать расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании автопера его помощниками для подписания документов. Ранее Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая его родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента.

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