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Харрис и Трамп сравнялись по уровню поддержки избирателей

Харрис и Трамп сравнялись по уровню поддержки избирателей Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей менее чем за две недели до выборов.
Другие страны
26 октября 2024 г. 20:39
Харрис и Трамп сравнялись по уровню поддержки избирателей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей менее чем за две недели до выборов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте аналитической службы университета Emerson College.

Согласно исследованию, в поддержку Трампа и Харрис высказались по 49% респондентов. 1% опрошенных не определился с фаворитом, 1% предпочел бы голосовать за другого кандидата.

"Когда до выборов остается десять дней, национальный опрос выявил, что электорат разделился", - прокомментировал результаты исследования исполнительный директор Emerson College Polling Спенсер Кимбалл.

Отметим, что опрос проводился 23-24 октября. В нем приняли участие порядка тысячи потенциальных американских избирателей. Погрешность составила 3%.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Harris və Trampı dəstəkləyənlərin sayı bərabərləşib

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