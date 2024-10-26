Харрис и Трамп сравнялись по уровню поддержки избирателей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей менее чем за две недели до выборов.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей менее чем за две недели до выборов.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте аналитической службы университета Emerson College.

Согласно исследованию, в поддержку Трампа и Харрис высказались по 49% респондентов. 1% опрошенных не определился с фаворитом, 1% предпочел бы голосовать за другого кандидата.

"Когда до выборов остается десять дней, национальный опрос выявил, что электорат разделился", - прокомментировал результаты исследования исполнительный директор Emerson College Polling Спенсер Кимбалл.

Отметим, что опрос проводился 23-24 октября. В нем приняли участие порядка тысячи потенциальных американских избирателей. Погрешность составила 3%.