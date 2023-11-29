Харрис и Блинкен поедут на конференцию по климату в Дубай вместо Байдена

Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен примут участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Президент Соединенных Штатов Джо Байден посещать форум не планирует.

Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен примут участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Президент Соединенных Штатов Джо Байден посещать форум не планирует.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники сообщили о том, что на текущей неделе Харрис должна прибыть в ОАЭ и выступить на саммите с речью. Помимо Харрис и Блинкена, на конференции с 30 ноября по 12 декабря будет присутствовать спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

Белый дом информацию агентства не прокомментировал.