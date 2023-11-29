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Харрис и Блинкен поедут на конференцию по климату в Дубай вместо Байдена

Харрис и Блинкен поедут на конференцию по климату в Дубай вместо Байдена Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен примут участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Президент Соединенных Штатов Джо Байден посещать форум не планирует.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 16:25
Харрис и Блинкен поедут на конференцию по климату в Дубай вместо Байдена

Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен примут участие в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. Президент Соединенных Штатов Джо Байден посещать форум не планирует.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники сообщили о том, что на текущей неделе Харрис должна прибыть в ОАЭ и выступить на саммите с речью. Помимо Харрис и Блинкена, на конференции с 30 ноября по 12 декабря будет присутствовать спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

Белый дом информацию агентства не прокомментировал.

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Версия на английском языке Harris, Blinken to attend COP28 Climate Summit in Dubai
Версия на азербайджанском языке Harris və Blinken Dubayda iqlim konfransında iştirak edəcəklər

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