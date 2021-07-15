Харири отказался от формирования нового правительства Ливана

Назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о том, что отказывается от формирования нового правительства страны.

Назначенный премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о том, что отказывается от формирования нового правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением Харири выступил в четверг по итогам встречи с президентом республики Мишелем Ауном.

"Я провел консультации (с Ауном) по вопросу формирования правительства. В разговоре президент внес коррективы в (предложенный мной) состав кабмина, которые я посчитал весьма существенными... Я спросил президента, нужно ли ему дополнительное время для обсуждения вопроса, однако он ответил, что, по всей видимости, мы не договоримся. Потому я отказался от формирования правительства", - приводит слова премьера телеканал Al Manar.

В свою очередь в сообщении, опубликованном на странице канцелярии президента Ливана в Twitter, говорится, что в ходе встречи с президентом республики премьер "отверг любые изменения, касающиеся кандидатур и министерских портфелей, что говорит о заранее принятом им решении отказаться от формирования правительства и поиске предлогов для оправдания этого шага". Указывается, что президент намерен в кратчайшие сроки назначить дату парламентских консультаций для обсуждения сложившейся ситуации.