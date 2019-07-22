Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя "опасным" образом.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Sky News.

"Если Иран останется на этом опасном пути, они должны принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья", - заявил дипломат.

19 июля силы иранского КСИР задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

В Тегеране отметили, что судно нарушило международные правила судоходства.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о намерении провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с инцидентом.