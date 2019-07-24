Хант отказался от поста министра обороны в правительстве Джонсона

Глава британского МИД Джереми Хант отказался от предложения лидера правящей Консервативной партии Бориса Джонсона занять пост главы минообороны в новом правительстве Соединенного Королевства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ отмечают, что после отказа от предложения стать министром обороны будущее Д.Ханта в кабинете во главе с Б.Джонсоном стало проблематичным.

Напомним, что сегодня Борис Джонсон официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.