Хаммонд: Лондон начнет процесс выхода из ЕС в случае успеха евроскептиков на референдуме

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В случае победы евроскептиков на референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в Европейском союзе официальный Лондон запустит механизм выхода из сообщества. Об этом, как сообщила на своем сайте газета The Daily Telegraph, заявил в палате лордов министр иностранных дел Соединенного Королевства Филип Хаммонд, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что референдум и не носит юридически обязывающего характера, он будет обязывающим с политической точки зрения, и если решением референдума станет выход Великобритании, то тогда мы вручим уведомление на основании 50-й статьи Римского договора (о создании Европейского экономического сообщества - ЕЭС - от 1957 года - прим. ТАСС) и начнем переговорный процесс о задействовании механизма выхода, что является неизученной областью, поскольку ни одна страна не делала подобного раньше", - цитирует газета главу внешнеполитического ведомства.

Как указывает The Daily Telegraph, 50-я статья, но только не Римского, а Лиссабонского договора (от 2007 года) о внесении изменений в договор о Европейском союзе и договор об учреждении Европейского сообщества является "дорожной картой" выхода стран-членов из ЕС. Согласно этому документу, главе правительства страны, покидающей сообщество, придется написать письмо главе Евросовета, извещающее его о намерении государства выйти из ЕС.

После этого Евросовет назначит уполномоченного переговорщика о выходе вместе с подчиненной ему делегацией и определит сроки переговорного периода продолжительностью в два года при условии, если Великобритания будет нуждаться в таком периоде и не захочет покинуть сообщество сразу.