Хаменеи: Власти Ирана должны проявить бдительность при реализации ядерного соглашения

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Власти Ирана должны проявить бдительность при реализации сторонами ядерного соглашения, поскольку некоторые государства "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) "являются ненадежными партнерами". Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

"Текст Совместного комплексного плана действий должен быть тщательно изучен и ратифицирован в соответствии с предусмотренными юридическими процедурами с тем, чтобы впоследствии, при воплощении в жизнь ядерного соглашения, не допустить нарушений, на которые может пойти противоположная сторона", - говорится в сообщении, размещенном на его сайте. Таким образом Хаменеи ответил на послание, направленное ему президентом республики Хасаном Роухани, по поводу заключения 14 июля окончательного всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе.

"Вы хорошо знаете, что некоторые из шести государств (из числа разработчиков документа), представляющих противоположную сторону, вообще не заслуживают доверия", - добавил аятолла. Он также поблагодарил членов иранской делегации за напряженную работу на протяжении всех раундов консультаций, отметив, что "итог ядерных переговоров является важным шагом".