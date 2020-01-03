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Хаменеи пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Хаменеи пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани – ред.) кровь, как и кровь других мучеников", - говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

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