Хаменеи пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Духовный лидер Иранапообещал отомстить за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани – ред.) кровь, как и кровь других мучеников", - говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.