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    Хаменеи: итоговая сделка по Ирану не гарантирована

    Я никогда не выражал оптимизма по поводу переговоров с Америкой

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что предварительная договоренность по иранской ядерной программе не является гарантией принятия окончательного решения.

    Рамочное соглашение, достигнутое 2 апреля на переговорах в Лозанне, предполагает сокращение масштабов ядерной программы Ирана в обмен на постепенное снятие международных санкций, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Я никогда не выражал оптимизма по поводу переговоров с Америкой. Тем не менее, я согласился с проведением именно этих переговоров и поддержал их", - говорится в заявлении на сайте Хаменеи.

    По его словам, уже после переговоров США внесли предложения, противоречащие тому, что было оговорено, тем самым нарушим свои обещания.

    Ранее в четверг президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран не подпишет финального соглашения по ядерной программе до тех пор, пока не будут сняты все санкции.

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