О нас

В ХАМАС заявили о согласии с резолюцией ООН о прекращении огня

В ХАМАС заявили о согласии с резолюцией ООН о прекращении огня Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило согласие с резолюцией ООН о прекращении огня и готовность к переговорам.
Другие страны
11 июня 2024 г. 12:53
В ХАМАС заявили о согласии с резолюцией ООН о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС выразило согласие с резолюцией ООН о прекращении огня и готовность к переговорам.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"ХАМАС принимает резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН относительно прекращения огня, вывода израильских войск и обмена заложников на задержанных Израилем", - сообщил представитель движения Сами Абу Зухри.

Он добавил, что США предстоит настоящее испытание, заключающееся в выполнении своих обязательств по обеспечению соблюдения Израилем этой резолюции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hamas, Palestinian authority welcome UN Security Council resolution for Gaza ceasefire
Версия на азербайджанском языке HƏMAS təmsilçisi: BMT-nin atəşkəs qətnaməsini qəbul edirik

Самое важное

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi