В ХАМАС заявили о согласии с резолюцией ООН о прекращении огня

В ХАМАС заявили о согласии с резолюцией ООН о прекращении огня

Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило согласие с резолюцией ООН о прекращении огня и готовность к переговорам.

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Палестинское движение ХАМАС выразило согласие с резолюцией ООН о прекращении огня и готовность к переговорам. Как передает Report, об этом сообщает Reuters. "ХАМАС принимает резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН относительно прекращения огня, вывода израильских войск и обмена заложников на задержанных Израилем", - сообщил представитель движения Сами Абу Зухри. Он добавил, что США предстоит настоящее испытание, заключающееся в выполнении своих обязательств по обеспечению соблюдения Израилем этой резолюции. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Hamas, Palestinian authority welcome UN Security Council resolution for Gaza ceasefire