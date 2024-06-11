В ХАМАС заявили о согласии с резолюцией ООН о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС выразило согласие с резолюцией ООН о прекращении огня и готовность к переговорам.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
"ХАМАС принимает резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН относительно прекращения огня, вывода израильских войск и обмена заложников на задержанных Израилем", - сообщил представитель движения Сами Абу Зухри.
Он добавил, что США предстоит настоящее испытание, заключающееся в выполнении своих обязательств по обеспечению соблюдения Израилем этой резолюции.