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ХАМАС заявило о гибели двух заложников при атаке ВВС Израиля по Рафаху

ХАМАС заявило о гибели двух заложников при атаке ВВС Израиля по Рафаху Радикальное палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что два заложника, находившихся в руках радикальных группировок в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара израильских ВВС по городу Рафах, расположенному в южной части
Другие страны
14 июня 2024 г. 19:12
ХАМАС заявило о гибели двух заложников при атаке ВВС Израиля по Рафаху

Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что два заложника, находившихся в руках радикальных группировок в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара израильских ВВС по городу Рафах, расположенному в южной части анклава.

Как передает Report на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" в социальных сетях.

Израильская армия "убила двух [израильских] заложников в ходе авиаудара по городу Рафах несколько дней назад", утверждается в заявлении группировки.

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