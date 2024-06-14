ХАМАС заявило о гибели двух заложников при атаке ВВС Израиля по Рафаху

Радикальное палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что два заложника, находившихся в руках радикальных группировок в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара израильских ВВС по городу Рафах, расположенному в южной части

Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что два заложника, находившихся в руках радикальных группировок в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара израильских ВВС по городу Рафах, расположенному в южной части анклава.

Как передает Report на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" в социальных сетях.

Израильская армия "убила двух [израильских] заложников в ходе авиаудара по городу Рафах несколько дней назад", утверждается в заявлении группировки.