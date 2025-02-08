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ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в Газе

ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в Газе Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 20:59
ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро палестинского движения Басем Наим.

По информации, сделка "находится под угрозой" и "может сорваться".

Отмечается, что стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу реализации соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа, которые должны были начаться 3 февраля.

Наим подчеркнул, что руководство движения "все еще готово" провести в Катаре непрямые переговоры с Израилем для обсуждения деталей второго этапа сделки.

Напомним, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.

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