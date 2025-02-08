ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа находится под угрозой срыва.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро палестинского движения Басем Наим.
По информации, сделка "находится под угрозой" и "может сорваться".
Отмечается, что стороны еще не приступили к переговорам по второму этапу реализации соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа, которые должны были начаться 3 февраля.
Наим подчеркнул, что руководство движения "все еще готово" провести в Катаре непрямые переговоры с Израилем для обсуждения деталей второго этапа сделки.
Напомним, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января.