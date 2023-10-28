О нас

ХАМАС заявил о намерении освободить заложников с российским гражданством

ХАМАС заявил о намерении освободить заложников с российским гражданством ХАМАС выразила готовность освободить восьмерых граждан России, предположительно находящихся в числе заложников с 7 октября.
Другие страны
28 октября 2023 г. 16:06
ХАМАС заявил о намерении освободить заложников с российским гражданством

ХАМАС выразил готовность освободить восьмерых граждан России, предположительно находящихся в числе заложников с 7 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили представители движения ХАМАС.

"От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать", - сообщили в организации, добавив, что к мирным гражданам, "которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится как к гостям".

"Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. И как только найдем, то отпустим", - указали представители ХАМАС.

Делегация ХАМАС побывала в Москве 26 октября, по сообщению российской стороны, с ней обсуждалось освобождение заложников и эвакуация россиян из сектора Газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hamas plans to release hostages with Russian citizenship

Другие новости из категории

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с аварией на угольной шахте
28 октября 2023 г. 15:05
ЦАХАЛ озвучил число погибших военных
ЦАХАЛ озвучил число погибших военных
28 октября 2023 г. 14:54
СМИ: Турция на Мальте предложит посредничество в конфликте между РФ и Украиной
СМИ: Турция на Мальте предложит посредничество в конфликте между РФ и Украиной
28 октября 2023 г. 13:57
В Египте в результате ДТП погибли 32 человека, 60 пострадали
В Египте в результате ДТП погибли 32 человека, 60 пострадали
28 октября 2023 г. 13:43
США призвали Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа
США призвали Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа
28 октября 2023 г. 13:34
Военные Израиля расширили зону наземной деятельности на севере Газы
Военные Израиля расширили зону наземной деятельности на севере Газы
28 октября 2023 г. 13:06
Турецкая разведка ликвидировала особо опасного террориста PKK в Сирии
Турецкая разведка ликвидировала особо опасного террориста PKK в Сирии
28 октября 2023 г. 12:40
Германия отправила 1 тыс. военных на Кипр и в Иорданию
Германия отправила 1 тыс. военных на Кипр и в Иорданию
28 октября 2023 г. 12:14
Президент Казахстана объявил 29 октября днем траура
Президент Казахстана объявил 29 октября днем траура
28 октября 2023 г. 11:55
Президент Казахстана прибыл на место аварии на шахте в Карагандинской области
Президент Казахстана прибыл на место аварии на шахте в Карагандинской области
28 октября 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi