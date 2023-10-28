ХАМАС заявил о намерении освободить заложников с российским гражданством

ХАМАС выразила готовность освободить восьмерых граждан России, предположительно находящихся в числе заложников с 7 октября.

ХАМАС выразил готовность освободить восьмерых граждан России, предположительно находящихся в числе заложников с 7 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили представители движения ХАМАС.

"От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать", - сообщили в организации, добавив, что к мирным гражданам, "которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится как к гостям".

"Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. И как только найдем, то отпустим", - указали представители ХАМАС.

Делегация ХАМАС побывала в Москве 26 октября, по сообщению российской стороны, с ней обсуждалось освобождение заложников и эвакуация россиян из сектора Газа.