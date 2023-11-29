ХАМАС заявил о готовности продлить перемирие с Израилем

Палестинская сторона готова продлить перемирие с Израилем в секторе Газа.

Палестинская сторона готова продлить перемирие с Израилем в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на американский телеканал CNN, об этом заявил член политбюро движения ХАМАС Гази Хамад.

По словам Хамада, движение, используя имеющиеся у него козыри, стремится для прекращения раз и навсегда израильской "агрессии" продлить перемирие. При этом ХАМАС поддерживает контакты с Катаром и Египтом.

Хамад подчеркнул, что палестинская сторона согласна на заключение всеобъемлющего или частичного соглашения. При достижении всеобъемлющего соглашения израильские военнопленные будут обменяны на находящихся в тюрьмах палестинских заключенных. Если будет достигнуто частичное соглашение, то оно коснется лишь гражданских лиц.