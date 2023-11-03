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ХАМАС заявил о готовности пойти на полный компромисс для обмена пленными с Израилем

ХАМАС заявил о готовности пойти на полный компромисс для обмена пленными с Израилем Радикальное палестинское движение ХАМАС готово на полный компромисс по вопросу обмена пленными с Израилем.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 11:45
ХАМАС заявил о готовности пойти на полный компромисс для обмена пленными с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово на полный компромисс по вопросу обмена пленными с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News.

"Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле", - указал он.

Как отмечает телеканал, Израиль "вряд ли согласится" на подобный шаг.

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Версия на английском языке Hamas says ready to have 'complete compromise' to carry out prisoner exchange with Israel

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