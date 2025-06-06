ХАМАС заявил о готовности передать управление Газой другим палестинским структурам при прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС готово отойти от власти в секторе Газа при условии прекращения боевых действий со стороны Израиля.

Палестинское движение ХАМАС готово отойти от власти в секторе Газа при условии прекращения боевых действий со стороны Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ХАМАС Халиля аль-Хайя.

"ХАМАС готово незамедлительно передать управление в Газе профессиональной национальной палестинской структуре, если будет достигнута договоренность о прекращении израильских боевых действий", - Халиль аль-Хайя.

Он отметил, что правительство Израиля чинит препятствия для ведения переговоров по достижению соглашения о прекращении огня, добавив, что ХАМАС со своей стороны готово к очередному раунду серьезных переговоров.