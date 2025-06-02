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ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе

ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово вернуться к непрямым переговорам с Израилем относительно прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
2 июня 2025 г. 01:58
ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе

Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово вернуться к непрямым переговорам с Израилем относительно прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Мы подтверждаем, что готовы незамедлительно вернуться к непрямым переговорам по Газе, чтобы достичь консенсуса по спорным вопросам", - говорится в сообщении.

При этом в ХАМАС добавили, что считают "обеспечение постоянного прекращения огня в анклаве и полный вывод оттуда израильских военных" обязательным условием.

Израильский портал Ynet 29 мая проинформировал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выдвинул новое предложение по Газе: оно предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней и освобождение 10 остающихся в живых заложников в течение первой недели в два этапа. В течение первой недели ХАМАС также должен передать Израилю тела 18 погибших заложников. Израильская сторона в ответ освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками. Кроме того, в документе говорится о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Израиль одобрил план Уиткоффа до его передачи ХАМАС.

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