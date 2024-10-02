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ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива

ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива Военное крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива.
Другие страны
2 октября 2024 г. 21:44
ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива

Военное крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено в Telegram-канале радикалов.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" подтверждают, что операцию в Яффо совершили двое наших бойцов из города Хеврон", - говорится в документе.

По словам боевиков, в ближайшие несколько дней в Израиле произойдут новые нападения, которые совершат жители палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, что 1 октября на трамвайной остановке в арабском районе Тель-Авива Яффо двое мужчин открыли огонь по пассажирам и прохожим. По данным властей Израиля, в результате теракта семь человек погибли, еще 16 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS İsraildəki terrora görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb

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