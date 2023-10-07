ХАМАС выпустил по территории Израиля 2,2 тыс. ракет

По меньшей мере 2,2 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы, параллельно несколько террористов проник на территорию еврейского государства.

По меньшей мере 2,2 тыс. ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы, параллельно несколько террористов проникли на территорию еврейского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"С сегодняшнего утра из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,2 тыс. ракет. Параллельно ряд террористов проникли на израильскую территорию на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи", - распространила высказывания Хагари армейская пресс-служба.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".