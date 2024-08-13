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ХАМАС выпустил две ракеты по Тель-Авиву

ХАМАС выпустил две ракеты по Тель-Авиву ХАМАС выпустил две ракеты по Тель-Авиву, что стало его первой атакой на город в центральной части Израиля с конца мая.
Другие страны
13 августа 2024 г. 18:17
ХАМАС выпустил две ракеты по Тель-Авиву

ХАМАС выпустил две ракеты по Тель-Авиву, что стало его первой атакой на город в центральной части Израиля с конца мая.

Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, по данным Армии обороны Израиля, ракета, выпущенная из сектора Газа во вторник днем, упала в море у побережья центрального Израиля.

Вторая ракета не смогла пересечь границу и упала на территории Газы, подчеркнули израильские военные.

По сообщениям местных новостных СМИ, в Тель-Авиве были слышны взрывы, однако сообщений о жертвах не поступало.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS İsrailə iki raket atıb

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