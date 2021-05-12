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ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю, есть погибшие и раненые

ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю, есть погибшие и раненые Вооруженное крыло ХАМАС, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", объявило, что выпустило 130 ракет по израильскому городу Тель-Авив и по его окрестностям
Другие страны
12 мая 2021 г. 00:45
ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю, есть погибшие и раненые

Вооруженное крыло ХАМАС, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", объявило, что выпустило 130 ракет по израильскому городу Тель-Авив и по его окрестностям.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Агентство сообщает, что в Израиле прозвучал сигнал воздушной тревоги.

По данным Reuters, в результате ударов пострадали несколько жителей Израиля. В то же время в секторе Газа было разрушено многоэтажное здание.

Газета The Times of Israel же пишет, что один человек был убит и по меньшей мере восемь получили ранения, когда боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. В результате обстрелов также сгорел один автобус.

В то же время новостной портал Ynet сообщил о гибели женщины в результате ракетного обстрела города Ришон-ле-Цион недалеко от Тель-Авива. Портал также информировал о закрытии международного аэропорта Бен-Гурион.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена увеличить численность войск и частоту ударов в секторе Газа.

Эскалация в секторе Газа началась в понедельник вечером. Это одно из крупнейших военных столкновений за последние годы. Во вторник утром Израиль сообщил, что по территории страны из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ израильские военные нанесли удары по 130 палестинским военным целям. В результате погибли 15 боевиков ХАМАС.

Правительство Израиля мобилизовало 5000 резервистов для усиления различных подразделений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHƏMAS İsrailə 130 raket atıb, ölən və xəsarət alanlar var

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