ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю, есть погибшие и раненые

Вооруженное крыло ХАМАС, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", объявило, что выпустило 130 ракет по израильскому городу Тель-Авив и по его окрестностям

Вооруженное крыло ХАМАС, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", объявило, что выпустило 130 ракет по израильскому городу Тель-Авив и по его окрестностям.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Агентство сообщает, что в Израиле прозвучал сигнал воздушной тревоги.

По данным Reuters, в результате ударов пострадали несколько жителей Израиля. В то же время в секторе Газа было разрушено многоэтажное здание.

Газета The Times of Israel же пишет, что один человек был убит и по меньшей мере восемь получили ранения, когда боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. В результате обстрелов также сгорел один автобус.

В то же время новостной портал Ynet сообщил о гибели женщины в результате ракетного обстрела города Ришон-ле-Цион недалеко от Тель-Авива. Портал также информировал о закрытии международного аэропорта Бен-Гурион.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена увеличить численность войск и частоту ударов в секторе Газа.

Эскалация в секторе Газа началась в понедельник вечером. Это одно из крупнейших военных столкновений за последние годы. Во вторник утром Израиль сообщил, что по территории страны из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ израильские военные нанесли удары по 130 палестинским военным целям. В результате погибли 15 боевиков ХАМАС.

Правительство Израиля мобилизовало 5000 резервистов для усиления различных подразделений.