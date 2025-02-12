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ХАМАС возложил на Израиль ответственность за задержки в реализации сделки

ХАМАС возложил на Израиль ответственность за задержки в реализации сделки Палестинское радикальное движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за любые трудности с выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 01:19
ХАМАС возложил на Израиль ответственность за задержки в реализации сделки

Палестинское радикальное движение ХАМАС возложило на Израиль ответственность за любые трудности с выполнением соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикальной организации.

"Именно Израиль не выполнил свои обязательства, так что ответственность за любые сложности и задержки в вопросах реализации сделки лежит на нем", - говорится в документе.

ХАМАС добавил, что планирует соблюдать соглашение, заключенное при содействии посредников в лице Египта, Катара и США, "до тех пор, пока другая сторона выполняет свою часть условий".

При этом движение указало, что по-прежнему считает гарантами реализации соглашения по Газе всех посредников, несмотря на то, что категорически отвергает очередные заявления президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона взять под контроль сектор Газа и выселить оттуда палестинцев.

"Последние высказывания Трампа носят расистский характер и являются призывом к этническим чисткам", - убеждены в ХАМАС. Палестинцы "не покинут свою землю", а все попытки силой заставить их уйти "обернутся неудачей", добавили радикалы.

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