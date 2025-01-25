ХАМАС возложил на Израиль ответственность за сбои в выполнении соглашения

Палестинское движение ХАМАС возложило на израильские власти ответственность за возможные сбои в реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне того, что палестинцам все еще запрещено возвращаться на север анклава.

Палестинское движение ХАМАС возложило на израильские власти ответственность за возможные сбои в реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне того, что палестинцам все еще запрещено возвращаться на север анклава.

Как передает Report , соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"Противник медлит в вопросах реализации некоторых пунктов соглашения - в частности, не позволяет перемещенным лицам с оси Ар-Рашид (тянется вдоль морского побережья на юго-западе Газы - ред.) вернуться с юга анклава на его север. В этой связи ХАМАС возлагает на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия", - говорится в документе.

Отметим, что 19 января власти Израиля объявили о введении режима прекращения огня, а также освободили 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС взамен троих израильских заложников. Позднее 200 палестинских заключенных были освобождены из тюрем Офер и Кециот после передачи еврейскому государству ранее утром четырех израильских заложниц, которых удерживали в секторе Газа.