ХАМАС ведет переговоры с посредниками с целью реализации соглашения по Газе

Палестинское движение ХАМАС в настоящий момент ведет переговоры с посредниками по вопросам выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС в настоящий момент ведет переговоры с посредниками по вопросам выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, с таким заявлением выступил представитель ХАМАС Хазем Касем.

"Мы сейчас находимся в контакте с посредниками и стремимся к тому, чтобы соглашение о прекращении огня было окончательно реализовано. Израиль должен выполнять все условия сделки до тех пор, пока все заложники не будут освобождены", - объявил Касем.

Представитель ХАМАС также отметил, что посредники работают над тем, чтобы "заставить Израиль соблюдать условия соглашения", в то время как израильские власти якобы уклоняются от исполнения некоторых его положений.