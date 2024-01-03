ХАМАС уведомил посредников о необходимости прекращения любых контактов по заложникам

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о необходимости прекращения любых переговоров об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе после убийства в Бейруте члена руководств

Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о необходимости прекращения любых переговоров об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе после убийства в Бейруте члена руководства движения Салеха аль-Арури и нескольких его соратников.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

По его данным, ХАМАС уведомил посредников о "необходимости остановки любых контактов [с израильской стороной] о любом перемирии или переговоров об обмене заложников", находящихся в руках радикалов на территории сектора Газа.

Как указывает телеканал, аль-Арури был одним их главных действующих лиц, которые представляли ХАМАС на встречах с посредниками, и "пытался добиться большего взаимопонимания при достижении возможного перемирия в Газе".

В настоящее время, по сведениям Al-Arabiya, посредники, главным образом представители Египта и Катара, "прилагают максимум усилий, чтобы не допустить нового витка эскалации после убийства в ливанской столице члена руководства ХАМАС".