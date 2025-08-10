О нас

ХАМАС сообщил об отсутствии прогресса по перемирию в Газе

ХАМАС сообщил об отсутствии прогресса по перемирию в Газе Катар и Египет продолжают прилагать посреднические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа, но палестинское движение ХАМАС пока не получало информации о каких-либо результатах.
Другие страны
10 августа 2025 г. 16:37

Катар и Египет продолжают прилагать посреднические усилия для урегулирования конфликта в секторе Газа, но палестинское движение ХАМАС пока не получало информации о каких-либо результатах.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Al Araby сообщил член политбюро движения Усама Хамдан.

"Всем известно, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе мы почти достигли подходящего соглашения, устраивающего все стороны. Однако мы были удивлены высказываниями американского спецпосланника Стивена Уиткоффа, которые привели к краху всего раунда. Без сомнений, посредники - братья в Катаре и Египте - не остановились вопреки провалу, вызванному действиями Израиля и США. Их усилия продолжаются, но к настоящему моменту не было достигнуто каких-либо ощутимых результатов этих усилий. Нас официально не уведомляли о каких-либо результатах", - сказал Хамдан.

Говоря о возможности заключения всеобъемлющей сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа, он уточнил, что ХАМАС больше года назад представил предложение, которое предполагало прекращение военных действий Израиля, полный вывод войск, открытие всех контрольно-пропускных пунктов на границе сектора, восстановление Газы и обмен заложников на палестинских заключенных. По словам Хамдана, Израиль отказался от этого, предложив поэтапную сделку, которую позже и нарушил. Член политбюро ХАМАС заверил, что движение положительно воспримет предложение о всеобъемлющем урегулировании в секторе Газа, если оно будет содержать указанные условия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Генсек НАТО: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США
Генсек НАТО: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США
10 августа 2025 г. 21:09
Египет вернул из Германии и Великобритании 13 вывезенных из страны артефактов
Египет вернул из Германии и Великобритании 13 вывезенных из страны артефактов
10 августа 2025 г. 20:26
Вице-президент США рассказал об ожиданиях Трампа от переговоров по Украине
Вице-президент США рассказал об ожиданиях Трампа от переговоров по Украине
10 августа 2025 г. 19:36
Постпред США при НАТО: Россия и Украина обсуждают обмен территориями
Постпред США при НАТО: Россия и Украина обсуждают обмен территориями
10 августа 2025 г. 19:05
Восемь стран Европы выступили против планов Израиля по оккупации сектора Газа
Восемь стран Европы выступили против планов Израиля по оккупации сектора Газа
10 августа 2025 г. 18:44
В Ираке более 600 паломников госпитализированы из-за отравления хлорным газом
В Ираке более 600 паломников госпитализированы из-за отравления хлорным газом
10 августа 2025 г. 18:28
Каллас созывает встречу глав МИД ЕС на фоне предстоящего саммита России и США
Каллас созывает встречу глав МИД ЕС на фоне предстоящего саммита России и США
10 августа 2025 г. 18:02
Италия выступила с предупреждением в адрес Израиля
Италия выступила с предупреждением в адрес Израиля
10 августа 2025 г. 17:42
В Херсонской области из-за непрерывных атак ВС РФ погибли три человека
В Херсонской области из-за непрерывных атак ВС РФ погибли три человека
10 августа 2025 г. 17:37
В Анкаре самолет экстренно приземлился из-за загоревшихся наушников
В Анкаре самолет экстренно приземлился из-за загоревшихся наушников
10 августа 2025 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi