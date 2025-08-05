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ХАМАС сообщил о гибели более 230 журналистов в Газе с 2023 года

ХАМАС сообщил о гибели более 230 журналистов в Газе с 2023 года Более 233 сотрудников средств массовой информации погибли на палестинских землях с начала военной операции израильской армии в секторе Газа в октябре 2023 года.
Другие страны
5 августа 2025 г. 15:14
ХАМАС сообщил о гибели более 230 журналистов в Газе с 2023 года

Более 233 сотрудников средств массовой информации погибли на палестинских землях с начала военной операции израильской армии в секторе Газа в октябре 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в своем Telegram-канале официальный представитель палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.

Представитель ХАМАС приветствовал инициативу группы журналистов посетить Газу и поддержал их петицию с требованием предоставить им доступ на территорию сектора.

Минувшим днем более 100 журналистов ведущих мировых СМИ подписали петицию с требованием о предоставлении прессе доступа на территорию Газы без каких-либо предварительных условий.

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