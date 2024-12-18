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ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых заложников

ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых заложников Палестинское радикальное движение ХАМАС якобы согласилось в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 16:55
ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС якобы согласилось в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, ближайшие несколько часов могут стать решающими для переговоров по Газе. Телеканал утверждает, что ХАМАС отказалось от своего требования о полном прекращении боевых действий в анклаве на первом этапе соглашения о перемирии в секторе. Однако настаивает, что жители северных районов Газы должны иметь возможность вернуться в свои дома без дополнительного досмотра со стороны израильских военных.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS xəstə və yaşlı girovları azad etməyə razılaşıb
Версия на английском языке HAMAS agrees to release sick and elderly hostages

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