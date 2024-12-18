ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС якобы согласилось в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих.

Палестинское радикальное движение ХАМАС якобы согласилось в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, ближайшие несколько часов могут стать решающими для переговоров по Газе. Телеканал утверждает, что ХАМАС отказалось от своего требования о полном прекращении боевых действий в анклаве на первом этапе соглашения о перемирии в секторе. Однако настаивает, что жители северных районов Газы должны иметь возможность вернуться в свои дома без дополнительного досмотра со стороны израильских военных.