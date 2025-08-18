ХАМАС согласился освободить часть израильских заложников в обмен на палестинских заключенных

Палестинское движение ХАМАС дало согласие на освобождение половины удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Как передает Report, об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News.

Обмен должен состояться в рамках 60-дневного режима прекращения огня.

По данным источников канала, предложение, выдвинутое египетскими и катарскими посредниками и поддержанное ХАМАС, также предусматривает отвод израильских войск из Газы. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного ввоза в анклав гуманитарной помощи.