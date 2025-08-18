ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня, инициированное Египтом и Катаром

ХАМАС приняло новое предложение о прекращении огня, выдвинутое Египтом и Катаром, которые выступают посредниками в переговорах между группировкой и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщил источник Al Jazeera Arabic.

"Мы проинформировали посредников о нашем согласии с их предложением, представленным вчера", - заявил представитель ХАМАС.

Ранее сообщалось, что предложение представляет собой рамочное соглашение по старту переговоров о длительном прекращении огня. По данным издания, проект соглашения имеет пункты, которые ранее предложили США. В частности, имеется в виду перемирие на 60 дней и освобождение заложников в два этапа.