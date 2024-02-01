ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев

Палестинское движение ХАМАС дало согласие на поэтапное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках новой сделки по обмену заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС дало согласие на поэтапное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках новой сделки по обмену заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, движение согласилось с поэтапным освобождением из тюрем палестинцев в рамках новой инициативы, выработанной на недавней встрече в Париже. Отмечается, что ХАМАС на первом этапе договоренностей "не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения".

Вместе с тем, по сведениям источников Al Hadath, палестинское движение "еще не ответило полным одобрением на предложения, которые были выработаны в Париже".

До последнего времени руководство ХАМАС заявляло, что пойдет на диалог по освобождению удерживаемых в Газе заложников только при выполнении ряда условий, одним из которых было единовременное освобождение всех палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.