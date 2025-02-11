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ХАМАС: Продолжение реализации сделки по Газе зависит от действий Израиля

ХАМАС: Продолжение реализации сделки по Газе зависит от действий Израиля Продолжение реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных полностью зависит от действий Израиля.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 17:14
ХАМАС: Продолжение реализации сделки по Газе зависит от действий Израиля

Продолжение реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных полностью зависит от действий Израиля.

Как передает Report, об этом заявил корреспонденту ТАСС по телефону высокопоставленный член политбюро движения ХАМАС в Катаре Хусам Бадран.

"Соглашение четко [прописано] во всех положениях и деталях. Проблема связана с нарушениями и злоупотреблениями, допущенными оккупационными властями в ходе реализации", - сказал он, подтвердив, что "мяч, определенно, на стороне Израиля".

Бадран также выразил мнение, что "премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается манипулировать и уклоняться от выполнения условий", которые прописаны в соглашении.

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