ХАМАС: Продолжение реализации сделки по Газе зависит от действий Израиля

Продолжение реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных полностью зависит от действий Израиля.

Продолжение реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных полностью зависит от действий Израиля.

Как передает Report, об этом заявил корреспонденту ТАСС по телефону высокопоставленный член политбюро движения ХАМАС в Катаре Хусам Бадран.

"Соглашение четко [прописано] во всех положениях и деталях. Проблема связана с нарушениями и злоупотреблениями, допущенными оккупационными властями в ходе реализации", - сказал он, подтвердив, что "мяч, определенно, на стороне Израиля".

Бадран также выразил мнение, что "премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается манипулировать и уклоняться от выполнения условий", которые прописаны в соглашении.