ХАМАС призывает ФАТХ объединить свои силы против Израиля

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Во время ковенции в честь 29-го дня рождения группировки, депутат Законодательного совета Палестины от ХАМАСа Халил аль-Хийя призвал ФАТХ провести “серьезный националистический диалог” между лидерами организаций.

Как передает Report, по его словам этот диалог необходим для того, чтобы создать единство, основанное на партнерстве и соглашении о стратегии и планах “по защите” террористических организаций.

Аль-Хайя подчеркнул, что единство необходимо для того, что “освободить” Израиль от евреев и для делигитимации Еврейского государства, в попытке создать единое арабское государство от Средиземного моря до реки Иордан.

Он также отметил, что любой тип оружия или тактика террора, используемые для достижения цели являются законными.