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ХАМАС призвал Трампа отказаться от заявлений о контроле над Газой

ХАМАС призвал Трампа отказаться от заявлений о контроле над Газой Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало президента США Дональда Трампа отказаться от своих заявлений об установлении Вашингтоном контроля над сектором Газа и переселении проживающих в анклаве палестинцев в арабские страны.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 13:42
ХАМАС призвал Трампа отказаться от заявлений о контроле над Газой

Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало президента США Дональда Трампа отказаться от своих заявлений об установлении Вашингтоном контроля над сектором Газа и переселении проживающих в анклаве палестинцев в арабские страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"Мы призываем американскую администрацию и президента Трампа отказаться от своих безответственных заявлений, противоречащих международным нормам и [нарушающих] естественные права нашего палестинского народа на свою землю", - отмечается в заявлении.

ХАМАС также обратился к ООН, Лиге арабских государств и Организации исламского сотрудничества с призывом провести экстренные заседания "для рассмотрения этих представляющих опасность заявлений", а также "занять твердую и историческую позицию".

Трамп заявил 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме, что США рассматривают вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке.

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