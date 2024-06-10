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ХАМАС призвал США оказать давление на Израиль

ХАМАС призвал США оказать давление на Израиль Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Сами Абу Зухри в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в регион призвал Вашингтон оказать давление на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа.
Другие страны
10 июня 2024 г. 12:52
ХАМАС призвал США оказать давление на Израиль

Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Сами Абу Зухри в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в регион призвал Вашингтон оказать давление на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"Движение готово позитивно отнестись к любой инициативе, которая обеспечит прекращение войны", - добавил он.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Египет и Израиль. Во время поездки на Ближний Восток Блинкен также посетит Катар и Иорданию.

Это восьмой визит госсекретаря США в ближневосточный регион с тех пор, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль.

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Версия на английском языке Hamas official urges US to pressure Israel to end Gaza war
Версия на азербайджанском языке HƏMAS ABŞ-ni İsrailə təzyiq göstərməyə çağırıb

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