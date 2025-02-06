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ХАМАС призвал лидеров арабских стран провести встречу по Газе для обсуждения предложений Трампа

ХАМАС призвал лидеров арабских стран провести встречу по Газе для обсуждения предложений Трампа Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабских государств провести экстренную встречу по ситуации в секторе Газа на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 19:59
ХАМАС призвал лидеров арабских стран провести встречу по Газе для обсуждения предложений Трампа

Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабских государств провести экстренную встречу по ситуации в секторе Газа на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, соответствующее заявление представителя ХАМАС Хазема Касема опубликовано в Telegram-канале движения.

"Мы решительно отвергаем заявления Трампа: Газа принадлежит только ее жителям, и они ее не покинут. В этой связи требуем от глав арабских стран экстренно провести встречу и обсудить на ней способы противодействия планам принудительного выселения палестинцев", - подчеркнул Касем.

Напомним, что Трамп уже несколько раз заявлял, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Он говорил, что США готовы взять анклав под контроль, провести там разминирование и восстановить инфраструктуру.

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