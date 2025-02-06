ХАМАС призвал лидеров арабских стран провести встречу по Газе для обсуждения предложений Трампа

Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабских государств провести экстренную встречу по ситуации в секторе Газа на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Палестинское движение ХАМАС призвало лидеров арабских государств провести экстренную встречу по ситуации в секторе Газа на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, соответствующее заявление представителя ХАМАС Хазема Касема опубликовано в Telegram-канале движения.

"Мы решительно отвергаем заявления Трампа: Газа принадлежит только ее жителям, и они ее не покинут. В этой связи требуем от глав арабских стран экстренно провести встречу и обсудить на ней способы противодействия планам принудительного выселения палестинцев", - подчеркнул Касем.

Напомним, что Трамп уже несколько раз заявлял, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Он говорил, что США готовы взять анклав под контроль, провести там разминирование и восстановить инфраструктуру.