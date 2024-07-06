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СМИ: ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам 

СМИ: ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам  ХАМАС принял предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников, включая солдат и мужчин, спустя 16 дней после первой фазы соглашения, направленного на прекращение войны в Газе.
Другие страны
6 июля 2024 г. 11:06
СМИ: ХАМАС принял предложение США о переговорах по израильским заложникам 

ХАМАС принял предложение США начать переговоры об освобождении израильских заложников, включая солдат и мужчин, спустя 16 дней после первой фазы соглашения, направленного на прекращение войны в Газе.

Как передает Report, об этом агентству Reuter сообщил в субботу высокопоставленный источник в ХАМАС, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, ХАМАС отказался от требования о том, чтобы Израиль сначала обязался соблюдать постоянное прекращение огня перед подписанием соглашения, и позволит переговорам достичь этого в течение шестинедельного первого этапа.

Палестинский чиновник, близкий к мирным усилиям, осуществляемым при международном посредничестве, заявил, что это предложение может привести к рамочному соглашению, если его поддержит Израиль, и положит конец девятимесячной войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Источник в переговорной группе Израиля, говоривший на условиях анонимности, сказал, что сейчас есть реальный шанс достичь соглашения. Это резко контрастирует с прошлыми случаями девятимесячной войны в Газе, когда Израиль заявлял, что условия, выдвинутые ХАМАС, неприемлемы.

Новым предложением гарантируется, что посредники предоставят гарантии на временное прекращение огня, доставку помощи и вывод израильских войск до тех пор, пока непрямые переговоры по реализации второй фазы соглашения продолжаются, сообщил источник в ХАМАС.

Нетаньяху заявил в пятницу, что глава израильской разведки "Моссад" вернулся с первой встречи с посредниками в Катаре и что переговоры продолжатся на следующей неделе.

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