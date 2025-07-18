ХАМАС пригрозил отказаться от освобождения 10 заложников, если переговоры затянутся

Палестинское движение ХАМАС может отозвать ранее принятое предложение об освобождении 10 заложников, удерживаемых в секторе Газа, если переговоры о прекращении огня затянутся или будут сорваны по вине Израиля.

Палестинское движение ХАМАС может отозвать ранее принятое предложение об освобождении 10 заложников, удерживаемых в секторе Газа, если переговоры о прекращении огня затянутся или будут сорваны по вине Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель военного крыла ХАМАС ("Бригад Иззэддина аль-Кассама") Абу Убайда.

"Если переговорщики противника продолжат упорствовать или сорвут текущие консультации, мы можем и не согласиться на заключение частичных сделок, равно как и на освобождение 10 заложников", - подчеркнул он.