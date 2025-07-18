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ХАМАС пригрозил отказаться от освобождения 10 заложников, если переговоры затянутся

ХАМАС пригрозил отказаться от освобождения 10 заложников, если переговоры затянутся Палестинское движение ХАМАС может отозвать ранее принятое предложение об освобождении 10 заложников, удерживаемых в секторе Газа, если переговоры о прекращении огня затянутся или будут сорваны по вине Израиля.
Другие страны
18 июля 2025 г. 20:12
ХАМАС пригрозил отказаться от освобождения 10 заложников, если переговоры затянутся

Палестинское движение ХАМАС может отозвать ранее принятое предложение об освобождении 10 заложников, удерживаемых в секторе Газа, если переговоры о прекращении огня затянутся или будут сорваны по вине Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель военного крыла ХАМАС ("Бригад Иззэддина аль-Кассама") Абу Убайда.

"Если переговорщики противника продолжат упорствовать или сорвут текущие консультации, мы можем и не согласиться на заключение частичных сделок, равно как и на освобождение 10 заложников", - подчеркнул он.

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