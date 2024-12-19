ХАМАС пошло на уступки в переговорах об освобождении заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС пошло на уступки Израилю на переговорах об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

Палестинское радикальное движение ХАМАС пошло на уступки Израилю на переговорах об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

Как передает Report , об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и источник в движении ХАМАС.

Издание подчеркивает, что в Газе удерживают 100 заложников, среди которых два гражданина Российской Федерации.

Советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Иерусалим выражает надежду на то, что в ближайшем будущем все заложники смогут вернуться домой.

Источник в ХАМАС добавил, что большая часть спорных вопросов на переговорах уже согласована, а соглашение может в ближайшее время вступить в силу, если Израиль не будет навязывать новые требования.

В публикации отмечается, что представителям движения пришлось пойти на значительные уступки. Например, в ХАМАС отказались от требований полного вывода Армии обороны Израиля из Газы на первом этапе.