ХАМАС пошло на уступки в переговорах об освобождении заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС пошло на уступки Израилю на переговорах об освобождении удерживаемых в Газе заложников.
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Издание подчеркивает, что в Газе удерживают 100 заложников, среди которых два гражданина Российской Федерации.
Советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Иерусалим выражает надежду на то, что в ближайшем будущем все заложники смогут вернуться домой.
Источник в ХАМАС добавил, что большая часть спорных вопросов на переговорах уже согласована, а соглашение может в ближайшее время вступить в силу, если Израиль не будет навязывать новые требования.
В публикации отмечается, что представителям движения пришлось пойти на значительные уступки. Например, в ХАМАС отказались от требований полного вывода Армии обороны Израиля из Газы на первом этапе.