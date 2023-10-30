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ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников, не имеющих израильского гражданства

ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников, не имеющих израильского гражданства Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства.
Другие страны
30 октября 2023 г. 17:14
ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников, не имеющих израильского гражданства

Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство EFE.

"Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении заложников неизраильского происхождения", - заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

Представитель иранского МИД уточнил, что израильские бомбардировки сектора Газа Израилем пока не позволяют провести эту операцию.

По его словам, несколько стран обратились к Тегерану с просьбой провести переговоры с ХАМАС, чтобы добиться освобождения иностранных граждан, находящихся в плену группировки в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS İrana İsrail vətəndaşlığı olmayan girovları azad edəcəyinə söz verib
Версия на английском языке Hamas promises Iran to release hostages who don’t have Israeli citizenship

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