ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников, не имеющих израильского гражданства

Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства.

Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство EFE.

"Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении заложников неизраильского происхождения", - заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

Представитель иранского МИД уточнил, что израильские бомбардировки сектора Газа Израилем пока не позволяют провести эту операцию.

По его словам, несколько стран обратились к Тегерану с просьбой провести переговоры с ХАМАС, чтобы добиться освобождения иностранных граждан, находящихся в плену группировки в секторе Газа.