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ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа

ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа Палестинское движение ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа.
Другие страны
30 января 2024 г. 14:33
ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.

Хания отметил, что руководство движения изучит предложение и даст свой ответ.

"ХАМАС открыт к обсуждению серьезных и практических инициатив или идей при условии, что они направлены на всеобъемлющее прекращение агрессии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Новая сделка подразумевает поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей, вместе с постепенными паузами в боевых действиях и поставках помощи в сектор Газа, а также освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем.

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