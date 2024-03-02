ХАМАС пока не может представить данные о национальности 70 погибших заложников

Представители движения ХАМАС в настоящий момент не могут сообщить информацию о национальности 70 погибших заложников.

Представители движения ХАМАС в настоящий момент не могут сообщить информацию о национальности 70 погибших заложников.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро движения Бассем Наим.

"Сейчас никто не располагает такой информацией, чтобы ее сообщить", - сказал представитель ХАМАС, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель боевого крыла движения Абу Убайда выступил с утверждением, что 70 человек, находившихся в руках у радикальных группировок в секторе Газа, были убиты в результате атак израильских сил по районам палестинского анклава.