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ХАМАС пока не может представить данные о национальности 70 погибших заложников

ХАМАС пока не может представить данные о национальности 70 погибших заложников Представители движения ХАМАС в настоящий момент не могут сообщить информацию о национальности 70 погибших заложников.
Другие страны
2 марта 2024 г. 16:22
ХАМАС пока не может представить данные о национальности 70 погибших заложников

Представители движения ХАМАС в настоящий момент не могут сообщить информацию о национальности 70 погибших заложников.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро движения Бассем Наим.

"Сейчас никто не располагает такой информацией, чтобы ее сообщить", - сказал представитель ХАМАС, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель боевого крыла движения Абу Убайда выступил с утверждением, что 70 человек, находившихся в руках у радикальных группировок в секторе Газа, были убиты в результате атак израильских сил по районам палестинского анклава.

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