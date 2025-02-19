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ХАМАС подтвердило передачу 20 февраля Израилю тел погибших заложников

ХАМАС подтвердило передачу 20 февраля Израилю тел погибших заложников Палестинское движение ХАМАС 20 февраля передаст израильской стороне тела погибших в секторе Газа заложников, в том числе членов семьи Бибас.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 22:12
ХАМАС подтвердило передачу 20 февраля Израилю тел погибших заложников

Палестинское движение ХАМАС 20 февраля передаст израильской стороне тела погибших в секторе Газа заложников, в том числе членов семьи Бибас.

Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовал официальный представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"В рамках сделки по обмену [с Израилем] мы в четверг передадим другой стороне тела членов семьи Бибас и тело Одеда Лифшица", - написал Абу Убайда в своем Telegram-канале. Он заявил, что все погибшие стали жертвами израильских бомбардировок Газы.

Отметим, что Кфиру Бибас на момент их захвата в заложники боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года было девять месяцев, его брату Ариэлю - четыре года. Они были вывезены в Газу вместе с матерью и отцом, он вернулся из анклава 1 февраля в рамках сделки по обмену заложников на палестинских заключенных.

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Версия на азербайджанском языке “HƏMAS” fevralın 20-də ölən girovların meyitlərini İsrailə təhvil verəcək

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