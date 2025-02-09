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ХАМАС подтвердил, что военные Израиля покинули коридор Нецарим в Газе

ХАМАС подтвердил, что военные Израиля покинули коридор Нецарим в Газе Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что израильские военные вышли из коридора Нецарим, который разделяет северную и южную части сектора Газа.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 15:18
ХАМАС подтвердил, что военные Израиля покинули коридор Нецарим в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что израильские военные вышли из коридора Нецарим, который разделяет северную и южную части сектора Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

"Израиль вывел свои войска из коридора Нецарим - это символизирует торжество стойкости палестинского народа", - говорится в сообщении.

ХАМАС пообещал "продолжить борьбу с Израилем до тех пор, пока не будет создано независимое Государство Палестина", и "помешать реализации планов выселения палестинцев с их территорий".

Ранее израильский портал Ynet сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 февраля полностью вывела войска из коридора Нецарим в соответствии с условиями сделки об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. ЦАХАЛ продолжает контролировать Филадельфийский коридор на границе палестинского анклава с Египтом и буферную зону вдоль границ Газы с еврейским государством, уточнил портал.

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